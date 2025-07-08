川普：挺金磚反美政策就加稅 貿易協商添變數

美國總統川普揚言，將對任何靠攏金磚國家（BRICS）反美政策的國家，額外加徵10%關稅，替美國和貿易夥伴的協商再添變數。

川普6日晚間在社群平台Truth Social發文說：「任何選擇靠攏金磚國家的反美政策同一陣線的國家，都將被額外加徵10%關稅，沒有例外」。川普並未多做說明，也未指明他所說的金磚政策為何。

金磚峰會6、7日在巴西里約熱內盧登場，會後發布的聲明，似乎暗批川普當局的關稅和外交政策，但沒有直接點名川普或美國。

金磚聲明表示，極度擔憂關稅攀升，這不符合世貿組織（WTO）規範，單方面開徵關稅會削弱全球貿易、打亂供應鏈、為國際商務帶來不確定性。金磚也譴責上月伊朗遭軍事攻擊，違反國際法律。美國6月聯手以色列攻擊伊朗，兩國說目標鎖定伊朗核設施。

主持本次金磚峰會的巴西總統魯拉，並批評北約決定在2035年前，將每年軍事開支比重增至占國內生產毛額（GDP）5%。他強調要投資戰爭、遠比投資和平容易，金磚聲明呼應此種說法。川普一再要求北約成員將軍事支出比重從2%升至5%。

目前還不清楚川普威脅要對哪些國家加徵關稅，金磚國家創立於2019年，旨在提升大型開發中經濟體的影響力，初始成員為巴西、俄國、印度、中國大陸，如今擴納南非、埃及、印尼、伊朗、衣索匹亞、阿拉伯聯合大公國等。

StoneX金融公司交易員吳明澤（Mingze Wu）認為，對想跟隨金磚國家的新興市場國家來說，川普言論是一大警訊。但這不會改變多數東南亞國家的立場，他沒看到哪個國家說，想跟金磚站在同一陣線。

他推測，川普有此回應，可能是金磚呼籲以色列從加薩走廊撤軍。他建議最好先等煙霧散去，再進行交易，沒有人喜歡政治不確定性。

這不是川普首次瞄準金磚國家，他先前警告，若金磚國家在雙邊貿易中棄用美元，或不再使用美元作為準備貨幣，將祭出100%關稅。這項警告反而促使金磚國家加速發展本地支付系統和相關工具，以便貿易和投資。

但金磚國家討論貿易和投資跨境支付系統已逾十年，迄未取得重大進展。

金磚國家領導人6日在聯合聲明中承諾，將就強化貿易一體化，展開進一步會商，「我們責成各國財政部長和央行總裁，酌情持續推進金磚跨境支付倡議的討論」。巴西央行將在此次為期兩天的里約熱內盧峰會公布一份相關的調查報告。