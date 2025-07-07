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關稅暫緩期限將到期 貝森特曝：將發布「數項貿易公告」

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國財長貝森特。歐新社
美國財長貝森特。歐新社

美國對等關稅暫緩期限將於本月9日到期，財政部長貝森特今天表示，美國將在接下來48小時內發布多項貿易公告。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）接受美國財經媒體CNBC訪問時指出：「許多人改變了他們對談判的態度，我的信箱昨晚因此塞滿許多新提議，有很多新提案。所以接下來幾天（我們）將非常忙碌。」

美國總統川普（Donald Trump）先前談到，美國政府將自美東時間7日中午12時開始寄出給其他國家的關稅通知函，概述向美輸出產品將面臨的不同關稅稅率。

根據貝森特，這些信函不必然是最後通牒。

他說：「這只是表達：『感謝你們希望與美國進行貿易，我們歡迎你們成為貿易夥伴，這是（對貴國輸美產品的關稅）稅率，除非你們想回來再進行談判。』」

川普曾宣布，將於本週與大陸就短影音平台TikTok的出售協議展開討論。貝森特婉拒評論這項磋商是否會與貿易談判掛勾。

貝森特還談到，他將於未來幾週和大陸財長會面。

他告訴CNBC：「如果大陸願意，我認為我們能共同做一些事情，所以我們將討論雙方（的合作）是否能從貿易拓展到其他領域。」

川普 關稅

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