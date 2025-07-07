快訊

美股早盤／貿易協議出爐在即...市場屏息以待 台積ADR挫2%、特斯拉大跌7%

名醫李進良診所捲入！非法輸入鳳凰電波等醫美器材 警搜索移送12人

未來將很忙...美財長貝森特：未來48小時將有數項貿易宣布 收到大量新提議

關稅將至范德賴恩與川普通話 歐盟：有良好交流

中央社／ 布魯塞爾7日綜合外電報導
歐盟執委會主席范德賴恩。美聯社
歐盟執委會主席范德賴恩。美聯社

布魯塞爾當局仍在尋求7月9日的期限前與美國達成協議，避免被徵收高額關稅。歐盟執委會今天表示，主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和美國總統川普已經通話並且「有良好的交流」。

據法新社，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）發言人戴基士馬克（Stefan deKeersmaecker）告訴記者，雙方已在昨天通話。

負責執行27個會員國貿易政策的歐盟執委會已經與美國談判數月。若協議未達成，美國對歐盟商品的關稅將從原本的10%基準稅率倍增至20%甚至更高，川普更一度威脅將要調成50%。

戴基士馬克說，各層級的工作正在進行，致力於達成協議，范德賴恩也與各歐盟領導人保持聯繫。

華盛頓在昨天拋出了一個難題，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，如果從台灣到歐盟等貿易夥伴無法與美國達成協議，美國關稅將在8月1日如期生效。

然而執委會表示，將會努力到7月9日大限

當被問到美國的聲明是否意味有更多的談判時間時，歐盟執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）表示「你的問題應該直接問美國政府」。

他補充說：「我們已做好充分準備，將在9日前達成原則性協議，為此我們正全力以赴。」

這樣的協議細節可能不夠明確，需要進一步談判以充實。

但歐盟執委會相信，無論最終結果如何，歐盟和美國之間貿易措施不平衡仍將持續存在。

川普 關稅

延伸閱讀

特斯拉盤前大跌7% 因馬斯克組新政黨「美國黨」槓川普

川普關稅期限倒數 我國「還在談判中」？新台幣重貶逾1角

金磚峰會避談川普關稅爭議？ 李強會魯拉 促抵制單邊主義

川普宣布：聯手金磚反美國家加徵10%關稅！

相關新聞

貝森特：未來48小時將有數項貿易宣布 收到大量新提議

路透7日報導，美國財政部長貝森特當天接受美媒CNBC訪問說，美國將在未來48小時做出數項貿易相關宣布。

貝森特：未來幾周將會晤大陸對口官員 關稅信未必是最後通牒

路透7日報導，美國財政部長貝森特當天向美媒CNBC說，他將在未來幾周會晤中國大陸的對口官員，「我想若中國想要，我們有幾件...

關稅將至范德賴恩與川普通話 歐盟：有良好交流

布魯塞爾當局仍在尋求7月9日的期限前與美國達成協議，避免被徵收高額關稅。歐盟執委會今天表示，主席范德賴恩（Ursula ...

支持金磚「反美政策」國家恐多徵10%關稅 北京這樣回應

美國總統川普威脅，支持金磚國家（BRICS）「反美政策」的國家，將被徵收額外10%的關稅。對此，大陸外交部發言人毛寧7日...

川普關稅海嘯將來襲！亞洲國家淪受災戶求突圍 大陸坐收漁利

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普的對等關稅大刀即將在7月9日落下，亞洲經濟體首當其衝，目前正另闢蹊徑求生，並重整...

專家：關稅戰成真 亞洲出口必深受其害

若美國總統川普未與亞洲諸國談妥貿易協定，日本汽車、新加坡與馬來西亞的晶片業恐將受到重創！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。