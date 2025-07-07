關稅將至范德賴恩與川普通話 歐盟：有良好交流

布魯塞爾當局仍在尋求7月9日的期限前與美國達成協議，避免被徵收高額關稅。歐盟執委會今天表示，主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和美國總統川普已經通話並且「有良好的交流」。

據法新社，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）發言人戴基士馬克（Stefan deKeersmaecker）告訴記者，雙方已在昨天通話。

負責執行27個會員國貿易政策的歐盟執委會已經與美國談判數月。若協議未達成，美國對歐盟商品的關稅將從原本的10%基準稅率倍增至20%甚至更高，川普更一度威脅將要調成50%。

戴基士馬克說，各層級的工作正在進行，致力於達成協議，范德賴恩也與各歐盟領導人保持聯繫。

華盛頓在昨天拋出了一個難題，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，如果從台灣到歐盟等貿易夥伴無法與美國達成協議，美國關稅將在8月1日如期生效。

然而執委會表示，將會努力到7月9日大限

當被問到美國的聲明是否意味有更多的談判時間時，歐盟執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）表示「你的問題應該直接問美國政府」。

他補充說：「我們已做好充分準備，將在9日前達成原則性協議，為此我們正全力以赴。」

這樣的協議細節可能不夠明確，需要進一步談判以充實。

但歐盟執委會相信，無論最終結果如何，歐盟和美國之間貿易措施不平衡仍將持續存在。