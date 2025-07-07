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貝森特：未來幾周將會晤大陸對口官員 關稅信未必是最後通牒

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特6月27日準備離開華府國會山莊。法新社
美國財政部長貝森特6月27日準備離開華府國會山莊。法新社

路透7日報導，美國財政部長貝森特當天向美媒CNBC說，他將在未來幾周會晤中國大陸的對口官員，「我想若中國想要，我們有幾件事可一起進行，所以我們將討論我們能否從貿易向外推展到其他領域」。

美國總統川普此前已說，美方將在當地7日開始寄出「關稅信」。貝森特則透露，這些信未必會給出最後通牒，只是告對方「謝謝你想和美國貿易。我們歡迎你來當貿易夥伴，這裡附上（輸美商品關稅）稅率」；想改變稅率，就要「回來並試圖協商」。

另外，有關短影音平台TikTok在美國尋找新買家問題，是否將與貿易會談連結，貝森特婉拒回應。

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