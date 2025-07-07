支持金磚「反美政策」國家恐多徵10%關稅 北京這樣回應

美國總統川普威脅，支持金磚國家（BRICS）「反美政策」的國家，將被徵收額外10%的關稅。對此，大陸外交部發言人毛寧7日回應稱，金磚機制是新興市場和發展中國家合作的重要平台，倡導開放包容，合作共贏，不搞陣營對抗，不針對任何國家。

毛寧並表示，關於加徵關稅，中方已經多次闡明了立場，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。

當地時間6日上午，為期兩天的金磚國家領導人第十七次會晤在巴西里約熱內盧正式開幕。

綜合香港《南華早報》、美聯社報導，當天發布的一份聯合聲明中，金磚國家在沒有直接點名的情況下，對美國提高關稅表示「嚴重關切」，批評美國挑起的單邊關稅和非關稅措施扭曲了貿易，不符合世界貿易組織的規則，並有可能減少全球貿易，擾亂全球供應鏈，同時帶來不確定性。

聲明還在避免直接提及美國和以色列的情況下，譴責近期針對伊朗的轟炸行動，稱這些襲擊違反了國際法，是對民用基礎設施的蓄意攻擊。金磚國家並敦促以色列立即從敘利亞領土（戈蘭高地）撤軍。

路透援引一名巴西匿名官員的話稱，盡管七國集團（G7）仍然掌握著巨大的權力，但「已不復昔日的主導地位」。

據路透和美國CNBC報導，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，「任何支持金磚國家反美政策（Anti-American policies）的國家，都將被徵收額外10%關稅。這項政策不會有任何例外。感謝各方對此事的關注。」

但川普並未進一步說明，他所謂的「反美政策」為何。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，去年11月30日，川普未重返白宮時就曾在「真相社群」發出威脅，要求金磚國家放棄創造新貨幣或支持美元替代品的任何計劃，否則要對任何挑戰美元在全球經濟中主導地位的國家徵收100%的關稅。

《南華早報》認為，金磚國家發表的前述聯合聲明沒有直接刺激奉行所謂「美國優先」政策的川普，但通過強調「堅決反對單邊保護主義措施」等原則性立場，彰顯了成員國各自在與美國進行貿易談判時的協調姿態。