川普關稅海嘯將來襲！亞洲國家淪受災戶求突圍 中國坐收漁利

英國廣播公司（BBC）報導，美國總統川普的對等關稅大刀即將在7月9日落下，亞洲經濟體首當其衝，目前正另闢蹊徑求生，並重整對美國和中國大陸的貿易關係。專家認為，多個國家將選擇表面服從、實則獨行其是，在貿易震盪中試圖穩住自身經濟安全。這場貿易海嘯不僅撼動既有秩序，也讓中國有機可乘，逐步崛起為「國際貿易秩序守門人」的角色。

川普4月2日宣布對貿易夥伴開徵對等關稅，部分亞洲經濟體的稅率尤其嚴苛。亞洲除了中國以外，僅有越南與華府談成初步貿易協議。日本與南韓積極與美方協商中，日本車商將首當其衝。

半導體、紡織、汽車等依賴亞洲密集供應鏈的產業也正加速搶單、壓價與轉向新市場。

東南亞國家在2024年占全球GDP達7.2%，在這個背景下，高額關稅可能對區域造成長遠衝擊。馬來西亞的紡織、橡膠、家具等勞力密集產業恐受到重創。印尼與泰國選擇主動安撫美方，表態願擴大自美進口並降低關稅，以換取關稅豁免。至於如柬埔寨等談判籌碼有限的貧窮國家，面臨高稅率卻無力以增加採購換取讓步，處境尤為艱難。

波士頓顧問公司的巴拉德瓦傑（Aparna Bharadwaj）指出，各國企業正重新思考緩衝策略，提升庫存與交期彈性，以因應市場高度波動，「不確定性已成為新常態」。

新加坡歐洲工商管理學院經濟學教授杜特（Pushan Dutt）表示，「亞洲經濟體同時依賴中國與美國……它們基本上位於全球供應鏈的核心位置。一旦全球供應鏈或貿易模式出現變化，對這些國家而言，情勢將變得更加艱困。」

川普關稅不光衝擊亞洲生產國，也推高美國企業在亞洲的營運成本。以Nike等長年在越南、印尼設廠的服飾品牌為例，部分企業已表明進口成本上升將轉嫁給消費者。

專家指出，外資可能從關稅較高的國家轉向菲律賓、新加坡、馬來西亞等較低稅率市場，同時尋求歐盟、中東、拉美等地區的新市場。

美國晶片製造商格羅方德（GlobalFoundries Inc.）新加坡分公司總經理陳耀光直言：「現在我們已不再是全球化，而是區域化。」

陳耀光描述，「未來企業將找個安全的地方，尋求維持供應。消費者以後也要習慣東西不會再像現在便宜」。

隨著亞洲貿易聯盟重組，美國也逐漸成為一個不可靠的夥伴。杜特指出，「這反而給了中國一個大好機會，崛起為世界貿易秩序的守門人」。

巴拉德瓦傑提出，當美國與其他國家愈發擁抱保護主義，亞洲正在朝反方向前進，更加開放貿易與扶植企業。他認為，「關稅正在加速兩大趨勢：一是中國與西方貿易放緩，二是中國與新興亞洲國家的貿易擴大。」

川普政策引發的貿易動盪可能重塑全球經濟秩序，但美國最終未必能成為贏家。杜特以一句古老諺語總結亞洲因應川普貿易政策，將會是「表面服從，實際獨行其是」。