從台灣到歐盟 川普關稅談判進度一次看

美國總統川普宣布明天起將向多個貿易夥伴寄發關稅通知信，以進一步向各國施壓，促使其在8月1日新截止日期前與華府達成協議。若未達協議，台灣將面臨32%的關稅。

白宮4月拋出震撼彈，宣布對數十個經濟體徵收高額「對等」關稅，這些關稅原定於7月9日生效。

川普本月4日宣布，徵收關稅的日期將延至8月1日，以便讓各國有時間完成談判，但他也說，已簽署要寄給12個國家的信函，概述向美輸出產品將面臨的不同關稅稅率，預定本月7日寄出。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，華府「與幾個國家已接近達成協議」。以下是法新社彙整美國主要貿易夥伴談判進度。

● 台灣、印尼和泰國緊張觀望

若未達成協議，台灣將面臨32%的關稅。副總統蕭美琴表示，儘管談判過程出現波折，「雙方談判代表都在努力」尋找前進的道路。

印尼、泰國和柬埔寨等其他亞洲經濟體也緊張觀望。柬埔寨目前面臨49%的高關稅。

印尼已表示願意增加採購美國的能源、農產品和一般商品。孟加拉則提議購買波音飛機，並增加美國農產品的進口。

● 歐盟：已「準備好」簽協議

歐洲聯盟（EU）表示，已「準備好」與華府達成協議。歐盟貿易首長3日已與美方官員會面。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟目標是在7月9日這一原定期限前達成「原則性協議」。

美國財長貝森特表示，歐盟起步雖慢，但「進展非常良好」。

若未達成協議，美國對歐盟商品的關稅將從原本的10%基準稅率倍增至20%，川普先前還揚言可能提高至50%。

● 越南：協議尚存不確定性

華府與河內2日宣布達成貿易協議，儘管細節不多，但使越南成功避免了川普原本計劃徵收的46%關稅。

根據協議，越南商品進入美國領土將支付20%關稅，第三國商品經越南中轉至美國將課徵40%關稅，此條款目的在於防止中國企業「轉運」。

不過，目前仍不清楚使用外國零組件的產品是否也會被課徵高額關稅。分析人士警告，中國可能對此採取報復措施。

● 日本：稻米、汽車成焦點

日本雖是美國親密盟友與重要外資來源國，仍可能無法躲過關稅上調的命運。

日本貿易特使赤澤亮正6月底前多次赴美協商，但川普近期批評日本不願進一步對美國開放稻米和汽車出口市場。

川普說：「我不確定我們是否會達成協議。」並表示日本可能面臨「30%、35%或我們決定的任何稅率」。

● 印度：處於有利位置

印度製造商和出口商都希望能夠避免26%的關稅。

雙方的談判已順利持續數週，川普6月底曾暗示，即將達成一項「非常重大」的協議。

印度出口組織聯合會（Federation of Indian ExportOrganizations）總幹事薩海（Ajay Sahai）表示，收到的回饋「顯示談判有正向進展」，但強調情勢仍不明朗。

印度財長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）強調，農業與乳製品仍是「兩大紅線」。

● 韓國：審慎樂觀

韓國已因美國鋼鐵與汽車關稅受到衝擊，如今希望能避免華府對其他出口產品徵收全面性的25%關稅。

雙方在造船領域的合作可能成為談判籌碼，不過韓國新總統李在明3日表示：「目前雙方仍未明確界定彼此的具體需求。」

他說：「我沒有信心在7月8日前完成所有談判」。

● 瑞士：盼展延暫緩期

瑞士政府表示，美方已承認瑞士的行動具有誠意，並預期在談判持續進行期間，其稅率將於7月9日維持10%。

然而，由於川普在6月底前尚未做出決定，瑞士並未排除關稅仍可能上調至先前承諾的31%的可能性。