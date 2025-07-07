金磚國家聯合聲明轟川普關稅 習近平普亭缺席峰會

金磚國家領袖今天在峰會上將矛頭指向美國總統川普實施的「無差別」進口關稅，並批評以色列和美國最近對伊朗的襲擊。而中國、俄羅斯領導人皆未親自出席今年峰會。

金磚國家（BRICS）會員包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等11個新興國家，約占世界人口半數，占全球經濟產出4成。

法新社報導，金磚國家在許多問題上意見分歧，但今年他們找到一處共同點，也即抨擊美國總統和他的關稅戰，即便是這些國家避免直接點名川普。

峰會聯合聲明指出：金磚國家發聲關切「單邊關稅措施的崛起」，並表示這些關稅有可能損害全球經濟。

他們也象徵性地支持金磚會員國伊朗，譴責以色列和美國對伊朗的核設施和其他目標，進行一連串的軍事打擊。

一名巴西政府消息人士表示，今天的討論議程，沙烏地阿拉伯外交部長全程缺席，這或許進一步顯示外交方面的敏感性。

沙烏地阿拉伯是美國高科技軍事出口的主要受益國之一，並且是美國的長期合作夥伴。

中國國家主席習近平未出席此次峰會，這是他擔任中國領導人12年來首度缺席，而今年峰會的政治影響力也因此削弱。

習近平並非唯一引人注目的缺席者；被控在烏克蘭犯下戰爭罪的俄羅斯總統蒲亭也選擇不親自出席，他是透過視訊來參加會議。