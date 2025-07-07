川普證實7日寄發關稅通知 並將矛頭指向金磚國家
美國總統川普今天表示，他將在暫緩施行高關稅期限於9日到期前，於7日開始寄發首批關稅暨貿易協議通知書。此外，川普揚言將對與金磚國家站在同一陣線的各國加徵10%關稅。
法新社報導，川普在社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文指出：「我很高興地宣布，美國與世界各國的關稅書和/或協議，將於（美東時間）7月7日下午12時開始寄出。」
此外，川普今天把矛頭對準金磚國家（BRICS），矢言對包括巴西、俄羅斯、印度和中國在內的金磚國家加徵10%關稅。
川普在貼文寫道：「任何支持金磚國家反美政策的國家，都將被加徵10%關稅。這項政策不會有任何例外。」
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