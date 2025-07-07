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川普宣布：聯手金磚反美國家加徵10%關稅！
路透報導，美國對等關稅暫緩期即將在7月9日屆滿，美國總統川普於當地時間6日發文表示，任何與金磚國家（BRICS）「反美政策」結盟的國家，都將被加徵額外10%的關稅。
川普在真實社群發文寫道：「任何與金磚國家反美政策結盟的國家，將被加徵額外10%關稅。這項政策不會有任何例外。感謝大家對此事的關注！」
川普並未進一步說明其所指的「反美政策」具體為何，他也未具體點名哪些國家會被加徵10%關稅。
金磚國家（BRICS）最初由巴西、俄羅斯、印度與中國於2009年首屆峰會組成，之後加入南非，近年又納入埃及、衣索比亞、印尼、伊朗、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等成員。
此外，川普稍早也發文表示，將在美東時間7月7日中午12時（台灣時間8日0時0分）起，陸續發函通知關稅或協議內容。
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