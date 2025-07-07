5月貿易數據揭示 大陸普遍經由東南亞轉運美國以規避川普關稅

英國金融時報引述數據指出，大陸企業為了規避川普貿易戰所導致的高額關稅，透過東南亞轉運出口到美國的貨物持續增加。

根據美國人口普查局公布的數據，中國大陸5月對美出口金額年減43%，相當於大約價值150億美元的貨品。不過，大陸官方數據則顯示，同期大陸整體出口反而成長4.8%。其中，對美出口減少的缺口，一部分由對東協國家和歐盟出口所彌補，兩地各成長15%和12%。

美國已和越南達成貿易協議，對經越南「轉口」的貨品將課徵40%關稅，市場普遍認為此舉要針對大陸貨品轉運出口美國的情況。

凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）摣出，在首輪美中貿易戰時就出現過這種現象：美國自大陸進口驟降，但從越南和墨西哥的進口很快就補了上來。

凱投宏觀估算，5月經越南轉運的大陸出口金額高達34億美元，較去年同期增加三成。經由印尼間接轉運的貿易也明顯增加，5月估計有8億美元的大陸貨品經印尼轉運，較2024年同期成長25%。

大陸數據顯示，印刷電路板、電話機零件和平面顯示模組在內電子零組件5月外銷越南成長54%，金額增加26億美元。

在印度，川普關稅的影響主要集中在智慧手機產業，大半是蘋果決定將所有銷往美國的iPhone組裝轉移印度所帶動的。

印度智庫全球貿易研究倡議（Global Trade Research Initiative）創辦人Ajay Srivastava表示，印度5月對美出口成長17%，自中國及香港進口也成長22.4%。

Srivastava說：「印度電子和機械產品進口大增，其中多數來自中國，同時對美出口也明顯成長，顯示全球供應鏈正快速因應關稅調整。」

分析師認為，中國大陸對歐洲出口也成長，但多半直接被當地市場吸收，而非轉口到第三國。歐盟執委會上周五公布，今年前五個月進口紡織品、化學品和機械設備的數量大幅增加。