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川普今起寄「關稅信」！白宮極限施壓貿易國 鬆口「1條件」有轉圜

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4月2日在白宮宣布各國貿易夥伴對等關稅稅率。路透
美國總統川普4月2日在白宮宣布各國貿易夥伴對等關稅稅率。路透

美聯社報導，美國的對等關稅暫緩期即將屆滿，白宮對貿易夥伴採取極限施壓，要求在7月9日前迅速達成協議，同時又釋出可能延長談判的訊號。美國財政部長貝森特6日受訪時，重申川普即將在本周函告各國關稅的立場，並透露約向100個貿易量較小國家祭出10%關稅。與此同時，白宮經濟顧問委員會主席米蘭透露，若各國秉持誠意談判並讓步，有可能爭取延長寬限期。

美國財長貝森特6日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問重申川普上周表態，尚未與美方達成協議的國家，將從8月起面臨高額關稅，「反彈回升」至4月2日宣布的對等關稅稅率。

貝森特表示：「我不會透露我們的戰略手冊，接下來72小時我們會非常忙碌。總統川普將向一些貿易夥伴寄出信件，內容是：若你們不加快進度，那麼8月1日起，你們將回到4月2日的關稅水準。」他預期川普的作法將加速主要貿易夥伴拍板協議。

另外，貝森特提到，美方同時也會向約「100個」與美貿易量較小的國家寄發信函，對其商品設定10%的關稅。

川普6日晚間對記者表示，未來幾天將會是「信件與協議並行」。他說，最多15封針對主要貿易夥伴的信件將分別於7日、8日與9日寄出。

白宮國家經濟會議主席哈塞特6日接受哥倫比亞廣播公司訪問表示，是否放棄談判將由川普決定。他說：「美國始終願意就任何議題與所有人對話。我們有設定最後期限，也有一些事情已經接近完成，所以或許會延後超過期限，也可能不會。最終，是否延後將由總統作出判斷。」

白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）6日告訴美國廣播公司（ABC），聽聞與歐洲與印度的談判「傳來正面訊息」，而且「總統川普將在本周稍晚及之後一段時間內決定，各國是否已盡力爭取他們所習慣享有的美國市場准入權。」

美聯社報導指出，米蘭還透露，若各國秉持誠意談判並作出讓步，則有可能「某種程度上爭取到延後日期的空間」。

目前，川普政府目前僅與英國、中國及越南簽訂貿易協議，與柬埔寨敲定協議草案，其他包括歐盟、日本與南韓等美國主要盟邦在內的全球經濟體陷入不確定狀態，並面臨再度遭課以高額關稅的威脅，可能重新引發市場憂慮。但投資人似乎已逐漸適應川普式貿易體制，即美國與多數主要國家反覆進行談判的模式。

另一方面，金融時報報導提到，美國國會4日通過「又大又美」法案後，川普政府因而可將重心重新轉回貿易與關稅議題上。

川普 關稅

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