各國搶搭貿易談判末班車 貝森特鬆口暗示可能展延期限

美國對多國貿易夥伴設下的關稅大限即將於本周三（7月9日）到來，各國紛紛在周末爭取敲定協議或試圖說服華府延長談判時間，美國財政部長貝森特表示，對尚未達成協議的國家，部分仍有機會獲得三周的延長期，以繼續協商。

他周日在美國有線電視新聞網《國情咨文》節目中表示，「未來72小時，我們會非常忙」，他指的是距離7月9日最後期限所剩不多的時間。他說，川普將致函部分貿易夥伴，警告若無實質進展，8月1日起關稅將回升至4月2日的較高水準，因此，仍未接近達成協議的國家還有時間提出方案，爭取達成協議。

商務部長盧特尼克稍晚與川普搭乘專機返回華府時記者表示：「關稅將於8月1日生效，但總統此刻正在確定各國稅率與協議。」

川普周日晚間向記者透露，未來幾天將是「信函與協議並行」的狀態。他透露，周一起將寄出最多15封信給主要貿易夥伴，部分則延至周二、周三發出。

川普在盧特尼克陪同下重申表示，「預計7月9日前大多數國家不是收到信就是簽下協議」。

貝森特預期，美國能與主要貿易夥伴密集敲定協議，同時也會向大約100個對美貿易規模較小的國家發出稅率暫定為10%的通知函。

過去數周，白宮多次釋出訊號，聲稱對於未能達成協議的國家，川普的「對等關稅」將於7月9日回復到4月2日設定的較高水準。貝森特承認，目前談判案量龐大，使得最後階段變得更複雜。

他在福斯新聞周日節目中說：「最後衝刺階段，各方人馬都擠在一起，我認為，明確告知貿易夥伴可能回到4月2日稅率，有助在未來幾天或幾周看到進展。」

貝森特接受CNN採訪時拒絕將8月1日定義為新的截止日，他對收到信函的國家表示：「想加快進度就自己加速；想退回舊稅率，那是你們的選擇。」

貝森特說，重點在於18個主要貿易夥伴上，多項重大協議已接近完成，儘管「對方多有拖延」。川普政府近來不斷強調多項協議即將出爐，但目前正式公布的只有與英國的協議框架、與中國大陸的休戰，以及與越南的簡要協議。

川普和貝森特的最新說法顯示，距原訂截止日只剩三天，談判仍存在變數，協議進展仍未塵埃落定。貝森特表示，美方正對各國施加最大壓力，與歐盟的討論取得「非常好的進展」。

美國官員假日期間也忙於與日本、南韓、歐盟、印度和越南等國談判。