快訊

丹娜絲攜劇烈風雨 高鐵今中午12時前「台中至左營暫停營運」

創120年來首個登陸嘉義颱風 丹娜絲今晨5時減弱為輕颱 6時出海

白宮官員：協商中願妥協國家 關稅期限可能調整

中央社／ 紐約6日專電

美國總統川普暫緩關稅施行期限將至，白宮經濟顧問委員會主席米蘭今天表示，願意妥協但還在協商的國家可能獲調整暫緩期限，不願妥協及欠缺善意的國家會見到較高稅率。

美國總統川普（Donald Trump）設定暫緩施行高關稅期限在9日將到期，華府目前僅宣布與英國、中國與越南3國有結論，柬埔寨當局宣稱與美國達成協議。

川普與財政部長貝森特（Scott Bessent）都表示，本週將向多國發出恢復至4月2日稅率的通知信函。

白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）在美國廣播公司（ABC）週日論壇節目「本週」（ThisWeek）訪問表示，仍對美國在本週達成數項協議感到樂觀，部分導因於所有貿易協議都會經過系列步驟，期限之前才會有最後結果。

米蘭指出，預期部分有誠意協商的國家為了達成協議而讓步，但需要更多時間，所以現在還沒見到協議，希望這些國家動起來並設定期限。

至於是否有國家因需要更多時間協商，繼續暫緩課徵高關稅，米蘭未說明，僅表示與歐盟及印度協商出現亮點。

他預期，願意妥協但仍在協商過程國家可能獲得暫緩期限調整，不願妥協及欠缺善意的國家應該會見到較高稅率。

多國談判人員4月2日後陸續與商務部、財政部、貿易代表署等美國官方代表進行談判，日本、韓國、台灣、泰國、馬來西亞、印尼等美國的亞洲主要貿易逆差國的協商仍在進行中；美國僅與越南達成課徵20%進口關稅的協議。

米蘭表示，與越南達成的協議極佳，（美越貿易）極度單面向，美國將對越南輸出貨品課徵顯著關稅，越南將對美國商品零關稅開放市場，對美國人來說是極好的協議。

他指出，川普本週後期將做決定，再跟進這些國家是否採取措施，才可像過去習慣那樣地進入美國市場。

川普 關稅

延伸閱讀

川普政府將寄信給100國！美財政部長喊話：若不推進「將恢復4月2日關稅」

川普關稅寬限期倒數！歐盟談判策略陷分歧…外交官曝關鍵

從力挺川普到反目成仇…馬斯克擬建新政黨 「小而精」能否撼動「大而美」？

嚥不下這口氣 馬斯克籌組美國黨 支持川普對手

相關新聞

從台灣到歐盟 若未達協議 貝森特：恢復高關稅

特六日對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，若台灣、歐盟等貿易夥伴沒有和華府達成貿易協議，輸美商品關稅稅率將回到川普總統四月...

新聞眼／相較日韓 政府無言徒增全民焦慮

美國對等關稅緩徵期限進入倒數階段，產業界、投資人無不關切台美貿易談判的結果，相較於日本、南韓為堅持本國利益，與美談判陷入...

富國銀：川普關稅戰去全球化趨勢加速 劃出「三極世界」

降低貿易壁壘、經濟互賴增強的時代正在消退，富國銀行（Wells Fargo）的研究指出，美國總統川普的貿易戰更加速去全球...

川普政府將寄信給100國！美財政部長喊話：若不推進「將恢復4月2日關稅」

路透6日報導，美國財政部長貝森特當天在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」說，美國已接近在對等關稅寬限期9日到期...

美國對等關稅緩徵期限倒數兩天 台灣拚到最後、日韓趕進度

美國對等關稅的7月9日緩徵期限進入倒數兩天，在美國總統川普預告7日起將陸續寄出關稅通知函之際，日本、南韓、印度及歐盟等美...

川普發動的關稅戰 FT：美長期經濟 蒙上陰影

英國金融時報（FT）分析，美國總統川普發動的關稅戰，已對全球供應鏈和經濟造成衝擊，隨著7月9日恢復徵收對等關稅的大限日來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。