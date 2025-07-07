新聞眼／相較日韓 政府無言徒增全民焦慮

美國對等關稅緩徵期限進入倒數階段，產業界、投資人無不關切台美貿易談判的結果，相較於日本、南韓為堅持本國利益，與美談判陷入卡關，從雙邊談判來看非全然不利；而我方官員先前宣稱與美方取得「建設性進展」，但國人無從一窺究竟，只會加深對政府能否確保產業界利益、謹守談判取捨原則的疑慮。

美國宣布對等關稅後，對出口為導向的台灣而言，衝擊不僅限於產業界，連就業、民間消費也受到影響，為讓企業安心，總統賴清德甚至投書外媒，提出包括願意在互惠基礎上以零關稅進行談判、擴大對美能源與武器等採購、增加對美投資量能，並致力消除台美之間非關稅的貿易壁壘等四項措施，但隨後關於談判進展，外界一無所知。

「樂觀、首波、守住敏感產業」是政府一再對外宣稱的進度，但具體內容卻是什麼都沒有，反觀台灣的競爭對手國如日本、南韓，日本多次對美關稅談判不會妥協，南韓甚至近日再派官員訪問華府，針對韓美之間所有懸而未決的問題深入討論。當日韓都在爭取國家利益的同時，賴政府的目標似乎僅為了爭取入列首波名單，展現台美關係良好即可。

國際經貿談判本就是有捨有得，但政府與美談判至今，釋出的樂觀訊息幾乎全是在我方的讓步基礎上，包括對美汽車關稅調降、擴大阿拉斯加天然氣採購等，但換到了什麼只能被動等美方公布。

政府在談判桌上任美方予取予求，只求在首波名單中，甚至認為只要稅率低於原本的百分之卅二即是談判成果，這種「喪事喜辦」絕非國內樂見，即便政府無能為力而要產業界自求多福，最低限度也應該提供充足資訊，讓產業界有更多的因應時間。