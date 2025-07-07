關稅談判 台灣靜待美通知 被批未與社會溝通

美國對等關稅大限將至，川普總統預告七日起將陸續寄送通知函。據了解，我方密切關注相關動態，並盤點相關因應措施，但對內容三緘其口。在野黨質疑，關稅衝擊傳統產業甚鉅，政院卻未在談判過程中與社會溝通，仍希望政府能在第一時間向全民宣布。

知情人士表示，現在是雙方談判最關鍵時刻，最終結果仍待美方通知或公布，台灣方面不去臆測，但針對各種情境都有推估。官員說，面對台美談判態度審慎，同時不放棄全力積極爭取。

我方談判團隊由行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮領軍，六月廿五日才二度赴美談判，當時鄭麗君表示，台美雙方皆認為談判取得建設性進展，期盼談判將能取得互利共贏的結果。據了解，返台後我方仍密切關注美方動態，也盤點相關因應措施。

國民黨立委賴士葆感嘆，關稅對產業及員工生計影響很大，政府卻以「保密」為由，但這就變成「黑箱」，還是希望政府能在第一時間向全民公布結果與因應措施。

民眾黨主席黃國昌前天質疑，鄭麗君在談判過程未與社會、國會溝通。民眾黨立院黨團副總召張啓楷也說，面對這麼重要的事情，應開放公民社會及國會參與。

行政院昨晚喊話部分立委理性問政、盡速通過四一○○億元強化韌性特別條例。

政院人士表示，行政院四月四日已提出產業衝擊影響評估，行政院長卓榮泰四月十一日前往立法院專案報告，詳細說明對各別產業的影響評估。該人士直言，可惜專案報告時，有在野黨黨團集體缺席，未能了解報告內容。