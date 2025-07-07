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金磚峰會聲明草稿 不點名批關稅

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
路人走過金磚峰會舉行地點，巴西里約熱內盧的現代藝術博物館。法新社
路人走過金磚峰會舉行地點，巴西里約熱內盧的現代藝術博物館。法新社

十一個金磚國家（ＢＲＩＣＳ）領袖六至七日在巴西里約熱內盧舉行峰會。根據法新社五日取得的峰會聲明草稿，金磚國家預料以不點名方式譴責美國總統川普「無差別」進口關稅，指這類關稅違反規定且可能傷害全球經濟。

除了中國大陸、俄羅斯、巴西、印度和南非，金磚近年還納入沙烏地阿拉伯、伊朗、阿聯、埃及、衣索比亞和印尼，十一國人口約占全球一半，經濟產出占全球四成。大陸國家主席習近平缺席，改派國務院總理李強參加。伊朗總統裴澤斯基安也因伊以衝突缺席，遭國際刑事法院通緝的俄國總統普亭視訊與會。

法新社說，前述聲明草稿未點名美國或川普，但內容顯然是對華府的政治警告。草稿指出，「我們對單邊關稅和非關稅措施的增加表示嚴正關切，這些措施扭曲貿易，且不符合世界貿易組織規定」。與會領袖仍可能修改該草稿。

這次峰會預計討論加薩戰爭、人工智慧（ＡＩ）等，「去美元化」議題可能暫時擱置，以避免在關稅戰背景下與美國進一步磨擦。川普一月回任以來就用一連串懲罰性關稅威脅盟友和對手，其中對等關稅寬限期九日到期，川普已說將致函尚未達成貿易協議的國家，片面告知關稅稅率。

美聯社六日引述幾名分析家和外交官報導，金磚成員擴增後欠缺團結，可能影響該集團在世界事務上與美國分庭抗禮的能力；今年溫和的議程，可能就是金磚成員設法避免被川普盯上。

川普 金磚 關稅

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