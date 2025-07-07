美財長貝森特：從台灣到歐盟 若未達協議 恢復高關稅

法新社報導，美國財政部長貝森特六日對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，若台灣、歐盟等貿易夥伴沒有和華府達成貿易協議，輸美商品關稅稅率將回到川普總統四月二日宣布的關稅水準，這些關稅將在八月一日生效。

路透報導，貝森特說，美國已接近在對等關稅寬限期九日到期前，達成數項貿易協議，預期未來幾天將做出幾項重大宣布。

貝森特說，川普政府也將向一百個與美國貿易往來不多的較小國家寄信，通知這些國家將面臨川普最初在四月二日「解放日」設定的較高關稅稅率。

貝森特說，川普「將致函我們部分貿易夥伴，告知他們，你們若不推進（談判），那麼八月一日你們將回到四月二日的關稅水準。因此我認為我們很快就會看到很多協議」。

美國總統川普的對等關稅寬限期九日到期，南韓官員五日在華府會晤美國貿易代表葛里爾以磋商延長該期限；日本代表五日也再與美國商務部長盧特尼特通話，首相石破茂說不會輕易妥協。

韓聯社、路透報導，南韓通商交涉本部長呂翰九在五日下午已與葛里爾展開磋商，就延長寬限期交換意見。呂翰九預期，川普會再度暫緩對等關稅。

呂翰九說，李政府致力與美國達成雙贏協議；雖然磋商結果尚難預測，但政府重視國家利益，將爭取積極成果。

南韓國家安保室室長魏聖洛也計畫六至八日訪問華府進行貿易和國防談判。其辦公室聲明，魏聖洛擬就韓美「所有懸而未決問題深入討論」。魏聖洛說，韓美相關談判已「進入關鍵階段」，也透露預計討論李在明、川普潛在會晤事宜。

川普四月二日宣布南韓對等關稅稅率為百分之廿五，日本是百分之廿四。日相石破茂六日說，他與華府談判時不會「輕易妥協」，因此談判「需要時間且很困難」。

川普一日曾說，將致函日本要求支付百分之卅五關稅「或任何我們決定的數字」，並稱美日貿易關係不公平。石破茂重申，日本是美國經濟最大投資國，待遇應有別於其他國家，「有什麼不公平？怎麼個不公平？我們要逐一檢視」。他六日被問到如何處理川普來信時，表示日本將「準備應對一切情況」。

歐盟四月被宣布課徵百分之廿對等關稅，法國財長隆巴德五日說，希望歐美以六日為期限談成協議，「若不能，歐洲無疑將必須更有力回應」。