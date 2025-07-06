美國財長：若貿易夥伴未達成協議 關稅8/1生效

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，若美國的貿易夥伴沒能與華府達成協議，美國祭出的新關稅措施將於8月1日生效。

貝森特告訴美國有線電視新聞網（CNN），屆時將「反彈」回到美國總統川普（Donald Trump）於美國時間4月2日宣布對等關稅計畫時的高額關稅稅率。

川普公布對等關稅計畫後，他又宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，好讓美國與各國進行貿易談判，並設定7月9日為達成貿易協議的最後期限。

川普昨天指出，他已簽署要寄給12個國家的信函，概述向美輸出產品將面臨的不同關稅稅率，預定7月7日寄出，但沒有說明這12國包括哪些國家。