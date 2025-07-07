美國對等關稅緩徵期限倒數兩天 台灣拚到最後、日韓趕進度

美國對等關稅的7月9日緩徵期限進入倒數兩天，在美國總統川普預告7日起將陸續寄出關稅通知函之際，日本、南韓、印度及歐盟等美國主要貿易夥伴忙著「趕進度」，爭取敲定協議或延長期限；台灣經貿官員表示審慎以待，不放棄全力積極爭取。

彭博經濟學家預測，川普未來幾天可能對貿易夥伴升高威脅的強度，以增加談判籌碼。

川普上周末預告，他已簽署約12封關稅通知函，將在7日寄出，多數自8月1日實施，內容涉及「不同金額、不同關稅、及略有差異的聲明」，被問到可能收到的具體國家時，他回應「我會在周一宣布」。美國官員上周末仍忙於和各國協商。

由於川普協商時的招牌手段是在關鍵階段做出片面威脅，因此還不清楚這些信函是真的會實施、或只是刺激貿易夥伴在最後時刻讓步。

台灣先前宣布與美方取得「建設性進展」，但未透露細節。知情人士表示，現在是雙方談判最關鍵時刻，最終結果仍待美方通知或公布，台灣方面不去臆測，但針對各種情境都有推估。官員強調，面對台美談判態度審慎，同時不放棄全力積極爭取。

自4月川普公布對等關稅以來，行政部門針對關稅情境分別有低關稅（10%至20％）、高關稅（20％至30％）、極高關稅（高於30％）等推估模型，並分別擬定方案協助產業因應，亦關注與競爭國家關稅差距。

美國財長貝森特6日受訪表示，美國已接近達成好幾項貿易協議，預測在未來幾天將有數項重大宣布。整理美國官員談話與媒體報導，有23個經濟體先後與美國談判，美國已與印尼及台灣「接近」達成協議。

CNBC報導，印度與美國預料將在未來48小時內敲定小型的貿易協議，平均關稅稅率可能約10%；歐盟迄今未與美國達成突破性進展，可能尋求延長現狀。

日本政府6日表示，首席貿易談判代表赤澤亮正分別在4日與6日和美國商務部長盧特尼克「深入交流」意見，將與美國繼續協調。日相石破茂表示，已準備好因應所有可能的關稅情境。南韓總統李在明的國安顧問魏聖洛6日啟程前往華府，將「深入討論」美韓議題，預料將尋求延長緩徵期限。

彭博經濟學家預測，在7月9日期限後，還沒與美國達成架構性協議的國家中，「有誠意」的貿易夥伴可望獲得延長緩徵期，但期限可能不長，可能延到9月1日；經濟學家也預期，將有35個經濟體收到美國自行決定的關稅稅率，被課徵全額對等關稅，談判中的夥伴也可能適用全額稅率，若美國認為對方缺乏「誠意」，新稅率甚至更高。

此外，許多貿易夥伴設法在產業關稅獲得永久豁免，包括已實施的汽車及鋼鋁稅，及可能實施的製藥及半導體等產業。