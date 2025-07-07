金磚國譴責美國單邊強制措施

金磚國家（BRICS）正在巴西舉行峰會，聯合聲明草案顯示，這個集團的成員國領袖將譴責扭曲全球貿易的關稅措施，矛頭直指美國總統川普，一改避免直接挑戰美國的立場。

彭博資訊報導，金磚國家集團的巴西峰會聯合聲明草案顯示，已經同意對「扭曲貿易且不符世界貿易組織（WTO）規定」的單邊關稅和非關稅措施，表達「嚴正關切」，並且同意「對違逆國際法規的單邊強制措施加以譴責」，尤其是經濟制裁。

根據聲明草案，金磚國家領袖也譴責成員國伊朗遭受的軍事攻擊，認為這些攻擊「違反國際法和聯合國憲章」，並且「對隨後加劇的中東安全情勢表達嚴正關切」。

伊朗6月13日起遭以色列攻擊，到6月22日美軍空襲伊朗核子設施後結束。

金磚國家的聲明草案雖未直接點名川普政府，但明顯直指川普對世界各國實施的關稅。這場峰會的目標也是要和川普政府的多方面政策展現相反立場，包括將強調世界衛生組織（WHO）「在實際處理當前和未來公衛挑戰上的重要性」。川普1月曾告知WHO美國有意退出。

不過，知情人士說，最終聲明稿的措辭仍有可能改變。聲明草案不願直接點名川普或美國，也反映金磚國家內部立場分歧，印度等金磚集團成員國與華府關係較近，也正趕在9日對等關稅緩徵期限前，和美國達成交易。