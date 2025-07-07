川普發動的關稅戰 FT：美長期經濟 蒙上陰影

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

英國金融時報（FT）分析，美國總統川普發動的關稅戰，已對全球供應鏈和經濟造成衝擊，隨著7月9日恢復徵收對等關稅的大限日來臨，全球經濟將面臨更多變數，並使美國長期經濟展望蒙上陰影。

各國雖設法趕在期限前與川普簽署新協議，但最後結果大致仍取決於川普善變的念頭。川普關稅戰的影響已顯現，美國5月關稅稅收年增近三倍至242億美元，從中國大陸進口比去年5月銳減43%，企業也極難做出長期的供應鏈決定，進口商紛紛囤貨備用，並擴大使用保稅倉庫，藉此儲放應稅貨物長達五年。

凱投宏觀首席經濟學家謝林說：「遷移工廠涉及八至十年的決定，但下周會發生何事都難以預測，更別提明年或五年後，更可行的策略是減輕現狀損失。」

許多企業正採取觀望策略，因為調整全球供應鏈既複雜又涉及風險，光是關稅還不足以迫使轉移供應鏈，製藥業等受到嚴格監管的產業，即使面臨美國關稅脅迫，也未必能立即把工廠遷入美國，另外還有人才和其他因素考量。

川普2.0關稅迄今最明顯的效應不是促成供應鏈重組，而是企業併購交易活動急凍。今年5月，PwC調查發現，30%的企業併購交易不是暫停，就是修改交易條件，原因就在關稅導致不確定性。

分析師警告，關稅政策將對美國經濟構成長期威脅。耶魯預算實驗室估計，縱有豁免或調降，美國目前整體平均有效關稅稅率仍高達15.8%，是1936年來最高水準，且比川普1月就職前高出逾13個百分點。

今後川普政策的不確定性和髮夾彎若變本加厲，會進一步動搖企業信心。Berenberg美國經濟學家巴奇斯坎說：「乍看下，關稅或許顯得只打擊消費者和企業信心，並未對實體經濟造成傷害；然而，關稅導致的停滯性通膨效應仍在醞釀之中。我們認為，未來數月，顯示關稅造成傷害的明確跡象將陸續浮現。」

川普 關稅

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