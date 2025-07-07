富國銀：川普關稅戰去全球化趨勢加速 劃出「三極世界」

降低貿易壁壘、經濟互賴增強的時代正在消退，富國銀行（Wells Fargo）的研究指出，美國總統川普的貿易戰更加速去全球化的趨勢，世界將分裂成由美國、歐盟及中國大陸領導的三大貿易集團，進入「三極世界」。

財星（Fortune）雜誌引述富國銀經濟學家分析100個國家的研究指出，川普的關稅可能將世界割裂成為三大貿易集團，首先是以美國為首的集團，共有35國，涵蓋了加拿大、巴西等西半球大部分地區，以及日本、印度、南韓、沙烏地阿拉伯等亞洲和中東傳統盟友，2023年的名目國內生產毛額（GDP）占全球超過一半。

其次為由中國大陸領導的貿易集團，共有32國，涵蓋俄羅斯、印尼、泰國、巴基斯坦、伊朗等東亞和中亞及中東國家，以及非洲主要經濟體和拉丁美洲的一些國家。

第三是歐盟貿易集團，規模是三大貿易集團中最小，涵蓋27個歐盟成員國，以及英國、冰島、挪威、瑞士、土耳其及烏克蘭等六個非歐盟的歐洲國家。中國大陸、歐盟兩個集團2023年名目GDP約占全球一半。

富國銀表示：「去全球化的根源在於美國和中國的地緣政治與經濟競爭。」「最近的事件升高了全球經濟秩序進一步分裂的可能性，具體來說，歐盟走上自己的地緣政治和經濟方向，已不再是難以想像之事。」

富國銀指出，三極世界貿易戰對全球經濟的負面影響，將遠高於美中相互加徵關稅，假設在這個三極世界裡，每個集團都對其他集團徵收15%的全面關稅，2025-2029年的全球實質GDP將比自由貿易的基準情境損失約3.8兆美元，相當於典型的四口之家損失約1,800美元。

假設對川普關稅訴訟挑戰最終都失敗，維持現行關稅，美國的有效關稅稅率將穩定在14%左右，雖遠低於他在「解放日」公布的一些最高稅率，卻仍遠高於去年底的2.3%，意味著美國和許多主要貿易夥伴的貿易緊張在可預見的未來都將持續。