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台灣、歐盟不與美達成協議？外媒曝下場：恐恢復「舊關稅」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特。法新社
美國財政部長貝森特。法新社

法新社6日報導，美國財政部長貝森特當天向美國有線電視新聞網（CNN）說，若台灣歐盟等美國貿易夥伴沒有和華府達成貿易協議，輸美商品關稅稅率將回到總統川普4月2日宣布的關稅水準，這些關稅將在8月1日生效。

貝森特6月底接受彭博訪問時已說，許多國家有誠意與美國貿易談判，但這些國家要了解，若太過頑固導致談判沒進展，可能會回歸4月2日稅率。川普當時宣布對台灣課徵的對等關稅稅率是32%。

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