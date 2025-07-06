川普政府將寄信給100國！美財政部長喊話：若不推進「將恢復4月2日關稅」

路透6日報導，美國財政部長貝森特當天在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」說，美國已接近在對等關稅寬限期9日到期前，達成數項貿易協議，預期未來幾天將做出幾項重大宣布。

貝森特說，川普政府也將向100個與美國貿易往來不多的較小國家寄信，通知這些國家將面臨川普最初在4月2日「解放日」設定的較高關稅稅率。

貝森特說，川普「將致函我們部分貿易夥伴，告知他們，你們若不推進（談判），那麼8月1日你們將回到4月2日的關稅水準。因此我認為我們很快就會看到很多協議」。