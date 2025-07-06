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川普關稅寬限期倒數！歐盟談判策略陷分歧…外交官曝關鍵

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
位於布魯塞爾的歐盟理事會總部窗戶反射歐盟旗幟，攝於3月18日。路透
位於布魯塞爾的歐盟理事會總部窗戶反射歐盟旗幟，攝於3月18日。路透

美國總統川普的對等關稅寬限期9日到期，英國衛報6日報導，歐盟執委會還不確定川普之後將如何對待歐盟。一位歐盟外交官透露，歐盟各國的大問題將是「我們是否應不計代價達成協議來避免貿易戰，或在協議不夠好時展現肌肉」。

歐盟領袖對談判策略看法不一。德國總理梅爾茨說，他希望歐盟能像英國一樣，快速和美國達成協議以避免歐美全面貿易戰。但法國總統馬克宏則認為，與其倉促達成「不平衡」協議，不如堅持談成更好的協議。

衛報說，川普5月曾稱歐盟比中國大陸還「惡劣」，已對歐盟展現咄咄逼人姿態，例如歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇上周會晤美國財長貝森特等人時，就被警告歐盟食品輸美恐面臨17%關稅。

衛報指出，隨著歐美談判進入最終且最敏感階段，無論是否達成協議，歐洲各地產業都正準備迎接新挑戰。歐洲產業界預期，川普至少將對輸美商品課10%關稅，這是川普去年當選前平均2%關稅稅率的5倍。

歐盟近幾個月威脅對美國波音飛機、波本威士忌等產品課報復關稅，但日前已承認，恐無法和美國達成全面貿易協議。歐盟正尋求和美國達成原則性協議，類似美英5月宣布達成、6月底生效的協議。

外交官 川普 歐盟 美國 關稅

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