川普曾揚言祭49%關稅…柬埔寨、美國達貿易協議框架共識 可望躲過

柬埔寨「高棉時報」(Khmer Times)指出,柬國政府已經跟美國就對等貿易協議框架的聯合聲明草案達成共識。美國總統川普先前揚言要對柬埔寨祭出高達49%的關稅。

「高棉時報」報導,柬埔寨副總理孫占托(Sun Chanthol)為首的團隊7月4日與美國貿易代表署(USTR)負責東南亞和太平洋事務的助理貿易代表艾勒曼(Sarah Ellerman)為首團隊進行線上磋商。

雙方敲定「美國-柬埔寨對等貿易協議框架聯合聲明」(Joint Statement on Framework for the US-Cambodia Agreement on Reciprocal Trade)的草案,會後發布的新聞稿顯示,聯合聲明草案會在近期公布。

新聞稿也重申:「在(柬埔寨)總理洪馬內(Hun Manet)的領導下,政府將繼續與美國密切合作,以實現互利的貿易和投資關係。」

川普4月初宣布要對個別國家徵收17%至49%對等關稅,東南亞各國首當其衝,其中柬埔寨的稅率高達49%。

對等關稅引發全球金融市場動盪後,川普又宣布90天暫緩期,期間僅實施10%基準關稅,暫緩期預定7月9日屆滿。