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美中關稅戰休兵搶運不再 大陸運往美國海運價最高暴跌63%

中央社／ 台北6日電
陸媒報導，上海航運交易所近日發布的上海出口集裝箱（貨櫃）綜合運價指數顯示，從中國運往美西的海運價格，較將近1個月前暴跌約63%；而同期中國運往美東的海運價格也大跌41%。美中示意圖。 圖／AI生成
陸媒報導，上海航運交易所近日發布的上海出口集裝箱（貨櫃）綜合運價指數顯示，從中國運往美西的海運價格，較將近1個月前暴跌約63%；而同期中國運往美東的海運價格也大跌41%。美中示意圖。 圖／AI生成

在美中關稅戰休兵效應已過，且前景不明的情況下，中國媒體報導，上海航運交易所近日發布的上海出口集裝箱（貨櫃）綜合運價指數顯示，從中國運往美西的海運價格，較將近1個月前暴跌約63%；而同期中國運往美東的海運價格也大跌41%。

財新網報導，上述數據由上海航運交易所於4日發布。內容提到，中國運往美西的40英尺貨櫃（FEU）單價為2089美元，與6月6日美中貿易戰暫歇運輸高峰期的5606美元相較，暴跌約63%。

根據這項發布，同一時間中國運往美西的FEU單價為4124美元，與6月6日運輸高峰期的6939美元相較，也大跌約41%。

另據香港明報報導，一名海運業人士表示，近1個月來，中美航線海運價格可謂大起大落。理由是，美中日內瓦協議商定關稅戰5月14日起休戰90天後，中國輸美貨品一度暴增，更出現搶運潮，在貨輪短時間調配不及供不應求下，中美航線海運價一路攀升。

這名人士提到，6月第2週起，中美航線海運價便一路回落，7月初更已跌破休戰前的價格。主因是貨輪運力已恢復正常水平，加上輸美貨品量在搶運過後反而下跌，如今幾近無貨可運。

他表示，目前全球海運報價顯得混亂，初步分析可能是因為5月份美中貿易休戰期間中國商品對美大量出貨，美國方面庫存量很高，加上美國對各國加徵的「對等關稅」90天暫緩期將於7月9日到期，前景不明，導致各國出口商及美國進口商都出現觀望態度。

川普 關稅

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