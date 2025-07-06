對等關稅緩徵期限將至…9日過後會如何？彭博預測：有這些可能情境

美國總統川普的對等關稅的「7月9日大限」本周將臨，彭博資訊經濟學預期，川普接下來幾天內可能會對貿易夥伴升高威脅的強度，以增加談判籌碼。他計劃從7日開始寄出關稅通知函，稅率介於10%-70%，便可能是威脅策略之一。

三種可能的新關稅

彭博資訊預測，在7月9日期限後，各國承受的新關稅可能分成三類：

第一，已經正式宣布與美國達成架構性協議的國家，例如越南。

第二，的確「有誠意」與美國談判的貿易夥伴，可能獲得延長「暫停」期限的待遇，儘管期限可能不長。一些官員表示，到9月初美國「勞動節」之前將會與主要國家完成協議。

第三，美國計劃片面宣布新稅率的國家，包括較小的經濟體，或被美國政府認為談判進度緩慢的國家。

整理美國官員談話及彭博資訊的報導，有23個經濟體先後與美國談判，除了英國、越南及中國大陸之外，所有其他國家都與美國達成某種形式的協議或和解，2024年美國從這些夥伴進口的產品額，占總額的43%；這些夥伴若未與美國達成協議，或是得到期限延長，都將面臨更高的對等關稅。

商務部長盧特尼克表示，在「首要」貿易夥伴中，美國將與10個敲定協議，並預料「對等式」稅率不會低於10%；一些國家的產業式關稅稅率可能下降。

據報導，美國已與印尼及台灣達成協議，且有跡象顯示將與歐盟談妥。川普也表示，與印度及巴基斯坦的談判也即將完成，不過印度設法與美國達成更廣泛協議，可能需要再談判。

日本與美國的談判顯然卡在汽車關稅和進口美國稻米議題，美國政府也提高與南韓達成協議的可能性，但南韓官員表示談判過程要展延到7月9日之後。

彭博經濟學家預期，任何新宣布的協議可能都只是一般性的架構，細節有限，且須再做重要的談判。川普7月3日表示，可能會有「兩件新協議」，顯示多數貿易夥伴將收到川普的關稅通知函。

美國的可能作法

彭博經濟學家也預測，9日期限過後，美國對一些貿易夥伴所可能採取的作法：

1. 延長暫停期限：

美國對一些可能達成協議的夥伴，可能會延長緩徵期限。財政部長貝森特已經表示，最長可能延到9月1日，視個別情況而定。但陷阱在於最終決定完全操在川普手中，因此無論初步談定的條款如何，川普有最終決定權。

2. 幾個國家的關稅會被美國片面決定？

彭博經濟學家預料，將有35個經濟體會收到美國自行決定關稅稅率的信函，這些夥伴2024年占美國進口總額的2%以下，預料將被課徵全額的對等關稅。一些正在與美國談判的夥伴，也可能適用全額稅率；若美國認為對方在談判時缺乏「誠意」，新稅率甚至更高。

3. 美國新的平均有效稅率將多高？

如果川普依照對所有國家所發出的威脅來實施對等關稅（包括對歐盟50%，對越南20%，但不包括目前對中國大陸的34%稅率），估計新有效稅率將比目前再提高7個百分點，達到約20%，將加重美國經濟及通膨風險。

除了對等關稅外，許多貿易夥伴都設法在產業式關稅獲得永久豁免待遇，包括已經實施的汽車及鋼鋁稅，以及接下來可能實施的製藥及半導體等產業。