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不會輕易妥協！川普揚言對日祭35%關稅 石破茂：這就是為何需要時間且困難
美國總統川普近日揚言要對日本商品祭出高達35%的關稅，東京當局防止威脅成真之際，日本首相石破茂今天表示，他與華府談判時不會「輕易妥協」。
法新社報導，石破茂在日本一檔談話性電視節目中說道：「我們不會輕易妥協，這就是為何需要時間而且很困難。」
川普（Donald Trump）在4月宣布對多數貿易夥伴全面課徵10%進口關稅，當時他另外針對日本等數十個經濟體公布更高額的關稅，隨後又暫緩實施，藉此為談判留餘地。
如今暫緩期將於7月9日屆滿，意味著各國若未能跟華府達成協議，就會開始面臨更高額關稅。
川普近日指出，將致函日本要求「支付30%或35%，或者任何由我們決定的數字」，並稱美日雙邊貿易關係「不公平」，他還特別敦促日本買更多美國車及美國米。
日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正於7月3日及5日，皆與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）通電話。
石破茂今天在電視節目中則重申，日本是美國經濟的最大投資國，應該獲得有別於其他國家的待遇。
在今天另一檔電視節目中，石破茂被問到他打算如何處理川普的信函，他回答說，日本「準備應對一切情況」。
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