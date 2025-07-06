美國對等關稅暫緩期將屆 韓安保室長將赴華府交涉

美國總統川普的高稅率對等關稅暫緩期將要屆滿，韓國國家安保室室長魏聖洛（Wi Sung-lac）計劃在7月6日至8日訪問華府。

魏聖洛辦公室發聲明表示，魏聖洛計劃「就韓美之間所有懸而未決的問題深入討論」。

路透社報導，美國高稅率對等關稅暫緩期將在數天內屆滿，韓國可能尋求延長暫緩期。

韓國產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九（Yeo Han-koo）4日已飛往華府，與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及其他高層官員見面。

預料魏聖洛也將討論美韓總統之間可能舉行的峰會。

韓聯社報導，魏聖洛今天在仁川機場回答媒體提問時，並未證實是否會與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）見面，但表示他正尋求會見美方對口官員，因為韓美貿易和國防談判已「進入關鍵階段」。