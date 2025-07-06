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不賣就禁 川普：本周與中談交易TikTok
中國大陸字節跳動的抖音海外版TikTok在美國面臨「不賣就禁」法律，美國總統川普四日在空軍一號說，七日或八日將開始與中國談論可能的TikTok買賣協議。
川普是在空軍一號上告訴媒體，「我認為，我們會在七日或八日開始與中國談」，對象可能是中國國家主席習近平或是他的代表，「不過我們幾乎已經談妥交易」。
拜登政府時通過的聯邦法律以美國國安為由，要求TikTok賣給非中國買家，否則將在美國面臨營運禁令，該法原定川普一月廿日就職前一天生效，但他上台後已三度延長寬限期。
他六月將不賣就禁期限延至九月十七日，六月底更聲稱已找到TikTok的買家，是「一群非常有錢的人」。
今年春季原本傳出一筆交易，即打算分拆TikTok在美業務給一家總部在美國的新公司，該公司主要由美國投資人擁有並營運，但在川普宣布對中國輸美商品徵高關稅後，中國政府就表明不會批准TikTok交易，交易也擱置至今。
川普表示，美國很可能還是得讓中國點頭。被問到對北京會同意交易有多大信心，他答道，「我不敢說有信心，但我覺得有可能」。
他說，「習主席和我關係很好，我認為這對他們（中方）有利。我覺得這筆交易對中國有利，也對我們（美國）有利」。
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