台美談判…卓揆稱守住最敏感產品 在野籲公民參與

行政院長卓榮泰昨天到雲林縣關心公糧收購情形，國民黨立委張嘉郡為農民請命，美國高額對等關稅九十天暫緩期將在七月九日屆滿，希望對美談判過程絕對不要犧牲農民，卓榮泰強調，「最敏感的產品我們一定守住，但還是要符合國際的規範」。

美國總統川普表示，已簽署要寄給十二個國家的信函，概述向美輸出產品將面臨的不同關稅稅率，預定七日寄出。

民眾黨主席黃國昌表示，從川普第一波宣布高關稅，他就不斷呼籲政府對這件事要嚴肅面對，更重要是他想問民進黨，當初說對外經貿談判，事前、事中要有公民參與跟國際監督，「請問鄭麗君忘了當初民進黨主張？」

黃國昌質疑，他公開請教很多次，當初二○一三年、二○一四年前總統蔡英文跟鄭麗君自己提出呼籲，如今享受權力滋味後，完全忘了對公民社會、對國會應該要做的事，更嚴重是目前為止，行政院至今連像樣的衝擊影響評估都交不出來。

國民黨立委楊瓊瓔指出，可以理解台美在進入談判過程，有不便即時公布細節的考量，但政府在匆忙丟出特別預算僅九百多億元的企業補助計畫後幾乎停滯，沒再看到對於台美關稅議題有向國人做建設性的說明，反觀美日談判過程中，日本政府一直有給自己國人更明確的產業態度。