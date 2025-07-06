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川普：12封關稅通知函 7日寄出

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普四日戴招牌的「讓美國再次偉大」紅色帽子，他表示將陸續向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函。（歐新社）
美國總統川普四日戴招牌的「讓美國再次偉大」紅色帽子，他表示將陸續向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函。（歐新社）

美國@@@對等關稅@@@九十天寬限期即將到期，美國總統川普四日表示，他已寫好十二封信，預計在七日寄出；川普不願透露是哪十二個國家將收到這些關稅稅率通知。

對等關稅寬限期即將在七月九日到期，川普日前才表示，可能從四日開始向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函，預計在本周末陸續寄出信函，稅率則可能介於十％至七○％之間，且將自八月一日起生效；不過，川普四日又改口說，預計七日才會開始寄送通知函。

川普對媒體表示，他已經簽署差不多十二封關稅通知函，預計在周一寄出；川普表示，這十二封通知函分別有不同的稅率，內容也不大相同。

至於美國是否有可能與印度或歐盟達成貿易協議，川普表示，直接寫信決定關稅稅率對美國來說比較好，指畢竟美國要和上百個國家談判；川普說，直接給出關稅稅率比同時討論十五件事情來得簡單。

川普說，美國與英國、中國、越南就是坐下來好好談判，最後的結果對彼此來說都非常好，接下來會是印度；不過，川普說，寫信給出關稅稅率比較容易，只要告知對方美國的貿易逆差或順差是多少，如果對方想要繼續與美國做生意，就要支付某個數字的關稅。

對等關稅 川普 美國 貿易協議 越南 關稅

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