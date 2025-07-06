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貿易爭端升溫 美揚言對歐盟農產品徵17%關稅

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
英媒四日報導，川普政府揚言對歐盟輸美農產品徵百分之十七的關稅。圖為波蘭西部一處穀物田，農民正操作農機設備採收。（路透）
英媒四日報導，川普政府揚言對歐盟輸美農產品徵百分之十七的關稅。圖為波蘭西部一處穀物田，農民正操作農機設備採收。（路透）

英國金融時報四日引述三位知情人士報導，川普政府揚言對歐盟輸美農產品徵百分之十七關稅，歐盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇三日在華府和美談判時，收到此警告；歐盟官員形容這是歐美貿易爭端的一次升級。

另據路透四日報導，六位聽取美國與歐盟談判的歐盟外交官說，歐盟談判代表至今仍未能在跟川普政府的貿易談判取得突破；為了避免被美方提高關稅，目前可能尋求延長現狀。歐盟大多數輸美產品正被課百分之十基準關稅，輸美鋼鋁遭課百分之五十，汽車和其零件課百分之廿五。

美歐若沒在對等關稅寬限期九日到期前達成初步協議，歐盟多數輸美商品將恢復川普四月二日宣布的稅率，即百分之廿。幾位消息人士也向路透說，歐盟執委會透露，美國曾提出要對歐盟輸美農產品課百分之十七關稅。

歐盟此前已放棄九日前與美國達成全面貿易協議，但美歐代表在華府談判後，連能否談成規模較小的原則性協議都還不清楚。兩位歐盟外交官說，歐盟執委會似乎想促成延長現狀，再與美國做後續談判；一位歐盟執委會發言人說，歐美近一周的談判「已就達成原則性協議取得進展」。美國財政部長貝森特三日說，雙方本周末會繼續談。

路透四日另引述一位白宮官員報導，美歐貿易談判持續中，對雙方能「迅速」達成協議感到樂觀。兩位歐盟外交官向金融時報說，美國已設想三種方案：九日後，原則上達成協議的國家將維持百分之十關稅；若未能達成，將恢復四月二日稅率；被視為沒談判誠意的國家，稅率將更高。

對美歐討論知情的人士說，雙方正起草五頁的「原則性協議」，但目前有共識的條文極少。歐盟廿七國的大使四日也獲通知百分之十七農產品關稅事宜，但不清楚這將累加在川普的其他關稅或取而代之。去年，歐盟輸美農產品總值達四百八十億歐元（約台幣一點六六兆元）。

川普已要求歐盟給美國企業廣泛的管制豁免，並削減對美順差，但歐盟拒絕美方對任何豁免及食品關稅的最新提議。歐盟各國意見也出現分歧，部分願意接受較高關稅換取一段穩定期，部分則希望報復美國來施壓其妥協。

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