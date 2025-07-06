繼越南後…貿易協議 美與柬埔寨達成共識

柬埔寨「高棉時報」及日本共同社等多家外媒四日報導，柬埔寨政府同日表示，和美國貿易代表署就一項對等貿易協議的共同聲明草案達成共識。

這場美柬視訊會議由柬埔寨副總理孫占托，與美國貿易代表署主管東南亞與太平洋事務的美國助理貿易代表莎拉．埃勒曼（Sarah Ellerman）共同主持。

柬埔寨政府四日在新聞稿中寫道，在這場視訊會議中，美柬雙方檢視該共同聲明草案並達成共識，這份聲明是關於兩國對等貿易協議的框架；由總理洪馬內領導的柬埔寨政府將繼續和美國密切合作，以實現互惠互利的貿易和投資關係。

尚不清楚川普政府對柬埔寨設定的新關稅稅率，但外媒報導稱，前述的美柬共同聲明將很快公布，內容反映出美柬互惠貿易協議談判的進展。

美國是柬埔寨最大出口市場，以柬埔寨的纖維製品和衣服、鞋子相關商品為主。去年柬埔寨對美出口金額達一百億美元（台幣約二九二○億元）。川普政府四月宣布對等關稅時，柬埔寨輸美商品被徵百分之四十九的關稅。

美國總統川普二日在自創社群媒體真實社群寫道，與越南達成貿易協議，根據協議條款，越南輸美商品被徵百分之廿的關稅，轉運的商品則被徵百分之四十的關稅，且越南也將向美國完全開放市場，「這代表我們（美國）將能以零關稅方式將美國商品銷往越南」。

由於美國和中國大陸六月達成的協議，只讓兩國間的貿易戰暫時休兵，因此越南是第一個與川普政府達成關稅及貿易協議的亞洲國家。外媒報導說，由於在美越協議中設有防止中國商品「洗產地」的轉運條款，故川普政府也會提防中國商品經由柬埔寨洗產地。