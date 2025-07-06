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印度向WTO提議 對美徵報復性關稅

經濟日報／ 編譯林文彬吳孟真／綜合外電

印度新德里當局已向世界貿易組織（WTO）提議對美國課徵報復性關稅，宣稱華府對汽車與部分汽車零件課徵的25%關稅，將影響印度28.9億美元出口。

根據官方通知，印度估計美國課徵的關稅將達到7.25億美元，新德里當局對來自美國產品課徵的關稅金額將達到這個數字，但未透露關稅稅率或關稅會影響哪些商品。這項聲明說：「提議的暫停讓步或其他義務，將以來自美國特定產品關稅上升的形式呈現。」

印度商工部部長戈雅（Piyush Goyal）4日被問到印度是否會在7月9日前達成協議時表示，印度協商貿易協議以國家利益優先，不受最後期限限制。

柬埔寨政府4日表示，該國與美國貿易代表署已就貿易協議草案達成共識，儘管尚不清楚川普政府對柬國設定的新關稅稅率，但這反映出美柬互惠貿易協議談判的進展。

美媒報導，柬埔寨政府在聲明中表示，「雙方就一項對等貿易協議的共同聲明草案達成共識，將很快對外公布」，此外，柬國政府「將持續和美國密切合作，尋求互惠的貿易投資關係」。

這場會議是由柬國副總理孫占托，與美國貿易代表署一名東南亞與太平洋事務代表在線上進行。

川普 關稅

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