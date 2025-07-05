「有點罪惡感」Fed高官下鄉打聽關稅影響 業者直白回答讓他好擔心

美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）為了解經濟情勢，日前決定不再死守在辦公桌前，親自走向人群聆聽意見。當與企業領袖聊到美國總統川普關稅對物價的影響時，巴爾金聽到一個令他感到不安的回答。

駐北卡羅來納州教堂山（Chapel Hill）的生技業高階主管達汀（Jim Datin）說：「我們正盡可能調高價格，曾任職於麥肯錫（McKinsey）的你或許能理解這點。」

巴爾金決定單刀直入，詢問調漲價格是反映關稅相關成本，或達汀的公司是利用關稅紛擾掩飾漲價。達汀說：「兩者都有，這麼說讓我有點罪惡感。」一名區域銀行家在旁附和，透露一些客戶曾回報正在做一樣的事。

這種坦率言論讓巴爾金惴惴不安，調高產品價格不是因為企業必須這麼做，而是因為業者認為此時漲價能逃過一劫。美國聯準會（Fed）官員過去一段時間一直致力於壓低通膨，Fed今年來利率持續按兵不動。

美國勞工部3日公布，6月非農就業人口增加14.7萬人，增幅大於預期，失業率小幅下滑至4.1%。芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，Fed 7月降息機率如今不到5%，9月降息機率則逼近七成。

Fed轄下有12家區域銀行，每家銀行都有一名總裁，這些總裁會輪流取得利率投票權，巴爾金去年有投票權。