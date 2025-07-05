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擬下周一寄出關稅通知函 川普：我已經寫好12封

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國對等關稅90天寬限期即將到期，美國總統川普4日表示，他已寫好12封信，預計在7日寄出；川普不願透露是哪12個國家將收到這些關稅稅率通知函。

至於美國是否有可能與印度或歐盟達成貿易協議，川普表示，直接寫信決定關稅稅率對美國來說比較好，指畢竟美國要和上百個國家談判；川普說，直接給出關稅稅率比同時討論15件事情來得簡單。

川普說，美國與英國、中國、越南就是坐下來好好談判，最後的結果對彼此來說都非常好，接下來會是印度；不過，川普說，寫信給出關稅稅率比較容易，只要告知對方美國的貿易逆差或順差是多少，如果對方想要繼續與美國做生意，就要支付某個數字的關稅。

川普日前才表示，可能從4日開始向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函，預計在周末陸續寄出信函，稅率則可能介於10%至70%之間，且將自8月1日起生效；不過，川普4日又改口說，預計7日才會開始寄送通知函。

川普 關稅

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