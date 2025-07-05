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川普稱已簽署12國關稅通知函、7日寄出 拒透露有哪幾國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
路透報導，美國總統川普4日在空軍一號上受訪時表示，已經簽署致12個國家的通知函，告知這些國家出口到美國的商品將面臨的各種關稅稅率。美聯社
路透報導，美國總統川普4日在空軍一號上受訪時表示，已經簽署致12個國家的通知函，告知這些國家出口到美國的商品將面臨的各種關稅稅率。美聯社

路透報導，美國總統川普4日在空軍一號上受訪時表示，已經簽署致12個國家的通知函，告知這些國家出口到美國的商品將面臨的各種關稅稅率。

川普告訴記者，這些通知函將於7日寄出，但拒絕透露哪些國家列在首批通知名單中。川普稍早也告訴記者，他預計在7月9日之前會把信送達大多數國家。

川普還表示，他可能前往中國大陸與國家主席習近平會晤，或由習近平訪問美國；他也說，TikTok交易案「差不多已談成」，將於7日或8日開始與中國討論。

川普 關稅

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