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川普：已簽署12國關稅通知函 下周一寄出

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普4日在空軍一號表示，他已簽署12個國家的關稅通知函，預定下周一（7日）寄出。

川普表示，這些信函將有不同的關稅與金額，但他未說明會有哪些國家收到第一批關稅通知函。他稍早曾說，他預期多數國家都將在7月9日的對等關稅緩徵期限前，收到關稅通知函。

他被問到短影音平台TikTok時表示，美國已「大致」達成出售TikTok美國業務的協議，他可能下周一（7日）或下周二（8日）和中國大陸討論TikTok事宜，「我認為我們可能要讓協議取得中國批准，不是一定要，但可能要」。

他也說，他可能訪問中國大陸，與中國大陸國家主席習近平會面，或是習近平可能訪美；這兩位領袖6月相互邀請造訪彼此國家。

川普說，他已和俄羅斯總統普丁討論過潛在的制裁，表示普丁了解美國可能即將實施制裁，也擔心這些制裁。

談到中東情勢，川普說，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已對於美國調停的加薩走廊停火提案，以「正面精神」回應，下周可能會有加薩走廊的停火協議，但他還沒收到協商現況的簡報。

他也表示，伊朗還沒同意開放外界調查其核子計畫，也還沒同意放棄濃縮鈾，他將在以色列總理內唐亞胡7日造訪白宮時，兩人一起討論伊朗情勢。

川普 關稅

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