川普準備攤牌了 喊稅率最高70%

美國總統川普3日表示，其政府可能從4日開始向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函，當天可能發出10或12封信，未來幾天會祭出更多通知函，稅率可能介於10%-70%，上限遠高於他4月初公布的最高50%，而且8月1日生效。

美國財長貝森特3日接受彭博電視訪問時則說，約100國的對等關稅稅率可能為10%，並預測在9日的對等關稅暫緩期限前將宣布「大量貿易協議」。美國在4月公布的對等關稅清單顯示，123個地區被課徵10%的關稅稅率，但多為小國，包括無人居住的澳洲屬地赫德島和麥唐納島。

川普關稅最新發展

除了英國，許多當時公布稅率為10%的國家都未與川普政府協商，參與協商的國家多為被課徵更高稅率的經濟體，包括歐盟、印度、越南、台灣及日本等。

川普3日前往愛阿華州活動前告訴記者，「我們或許將寄出一些信，可能從4日開始，也許一天發10封，直接告訴他們要跟美國做生意，就要付多少關稅」，「我們已完成最終版本，內容就是說明各國要繳多少關稅」。

川普說，4日可能寄出約「10或12封」，未來幾天將寄出更多信函，但未透露哪些國家會收到。他說，到7月9日期限時，對等關稅稅率「將完全恢復」，「可能從60%或70%，到10%和20%不等的關稅」。

不過，若川普設定的最新關稅區間上限真為70%，將遠高於他4月宣布的最高50%，但他並未說明哪些國家的關稅稅率會達70%，也沒說明這是否代表特定產品的稅率會比其他產品還高。

他表示，這些國家可能「8月1日開始支付，這筆錢8月1日將開始進入美國」。但關稅通常是由進口商支付、或由中介業者代表進口商支付，也常由進口商的利潤或終端消費者吸收多數成本。

川普重申，他偏好簡單的關稅稅率，而非複雜的貿易談判，「我們有超過170個國家，你能達成多少協議」？這些協商「遠複雜地多」。

另據彭博資訊報導，美國政府正在安排川普的訪陸行程，商務部長盧特尼克正在規劃隨行團隊，商務部正致電部分美國企業執行長，評估隨行參加意願。

知情人士透露，川普訪陸的可能時機之一是10月下旬，屆時南韓將舉行亞太經合會（APEC）峰會，緊接著馬來西亞也將舉辦東協峰會。