美韓高層級磋商 聚焦網路平台立法

南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九四日為了出席美韓高層級磋商啟程赴美。他在仁川機場對媒體說，比起趕上川普政府@@@對等關稅@@@的寬限期限，應以足夠時間充分做好談判工作，這才符合南韓國家利益。

呂翰九還說，韓方尚未接到川普政府寄出的關稅稅率信函。美韓四月展開關稅談判，時任南韓總統尹錫悅因憲法法院正審理其彈劾案而被停職，由時任國務總理的韓悳洙代理總統。

呂翰九於六月廿二至廿七日曾率團與川普政府舉行南韓新總統李在明六月四日就任來，首次的美韓高層級磋商。此行他計畫與美貿易代表葛里爾等會面，就美韓關稅談判交換意見。

呂翰九表示，李在明政府在相當短時間內建立談判管道，與美國政府、國會及白宮等展開全方位接觸。韓方展現出為了打造互惠互利的談判成果，已做好加快談判準備的態度，並取得若干進展。

韓媒報導說，在美韓關稅談判過程中，韓方考慮推動網路平台立法和徵收網路使用費等問題，成為討論重點。呂翰九說明，美政界和企業很重視數位經濟，美科技業者在去年總統選戰，對川普當選總統有很大幫助，因此相關領域就成為美韓談判的重點。