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4日起寄稅率通知 對等關稅 川普下通牒

聯合報／ 編譯季晶晶茅毅／綜合報導
美國總統川普（前）四日宣布，自當天起陸續向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函。圖為他三日在美國愛荷華州的博覽會場出席造勢活動。（法新社）
美國總統川普（前）四日宣布，自當天起陸續向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函。圖為他三日在美國愛荷華州的博覽會場出席造勢活動。（法新社）

美國總統川普四日表示，可能自當天起，向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函，當天可能發出十或十二封信，未來幾天會陸續寄出更多信，稅率可能介於百分之十至七十間，上限遠高於他四月初公布的百分之五十，且將自八月一日起生效。

川普於四月九日突宣布暫緩九十天開徵對等關稅，本月八日是寬限期的最後一天。

川普三日向媒體說，「我們可能自明天（四日）起寄出信件，也許每天寄十封，發給不同國，告訴他們要付多少（關稅），才能（繼續）在美國做生意；我們已完成最終版本，基本上就是載明各國要交多少關稅」。他直言，傾向寄信通知貿易夥伴應交多少關稅，「這簡單多了」。

川普估計 各國9日前收到通知

川普四日並對媒體估計至九日，各國都會收到通知，對等關稅將完全恢復徵收。他說，稅率大概落在上限百分之六十或七十，到下限百分之十或廿間，調高後的關稅收入會自八月一日起進到美國。

川普重申偏好簡單稅率，而非複雜的貿易與關稅談判。他反問媒體道，「我們有一七○多個國家（要談），那能談成多少協議？當然是可以談成好協議，但那會很複雜」。

美與英、越達協議 與陸休兵

自川普在他所謂的四月二日「解放日」宣布，要對各國祭出對等關稅及基準關稅以來，已知川普政府僅與英國、越南達成關稅協議，並與中國大陸達成關稅休兵。

不過，外媒報導說，若川普設定的最新關稅區間上限為百分之七十，將遠高於他四月宣布的百分之五十。

川普尚未詳述哪些國家的稅率會到百分之七十，以及這是否代表特定商品的稅率會比其他商品還高。另外，關稅通常由當地進口商支付，或由中間商代表進口商支付，也常由進口商的利潤或終端消費者吸收多數成本。

美國財長貝森特三日在美媒ＣＮＢＣ指出，寬限期到期後是否延長，會由川普定奪。貝森特強調，會按川普的意思辦事，川普才是決定其他國家是不是認真與美國談判的人。

約百國關稅稅率 可能為10%

貝森特接受彭博資訊電視訪問則說，約一百國的對等關稅稅率可能為最低的百分之十，並預料在下周的期限前將宣布「一批貿易協議」。

貝森特還說，會看看川普想如何對待那些正在與美國談判的國家，以及川普是否對這些國家本著誠信談判感到滿意，今後幾天，會看到很多動作。

美國四月公布的對等關稅清單顯示，一二三個國家及地區被徵百分之十關稅稅率，但大多為小國，包括南極外海無人居住的澳洲屬地赫德島和麥唐納島。

彭博資訊三日另引述知情人士報導，美國商務部正致電部分美企執行長，評估他們今年隨行總統川普訪問中國的意願。尚不清楚已有多少人接獲邀請，或是否已有任何人確認參加。

川普 關稅

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