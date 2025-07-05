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貝森特：日本國內政治 影響談判進度

聯合報／ 編譯茅毅易起宇／綜合報導

美國財長貝森特三日在美媒ＣＮＢＣ說，對美日談判的進度，儘管已舉行多輪雙邊談判仍未達成協議。他暗示，日本的國內政治可能使談判複雜化。

貝森特還說，日本是美國很棒的盟邦，但他們此刻處於很棘手的（時間）點上，廿日預定舉行參議院選舉。他表示，「我認為這在協議達成上，給他們很多（來自）國內的限制，所以我們會看看美日協議何去何從」。

東京都議會六月選舉，領導日本執政聯盟的自民黨喪失都議會最大黨地位，甚至未能守住原本的卅席，也引發黨內外對七月參院選舉危機感。

對此，代班日本內閣官房長官林芳正的內閣官房副長官橘慶一郎四日在記者會說，不想對美國政府相關人士的發言逐一置評。

此外，美媒引述知情人士報導，台積電正延後新建其日本熊本二廠，部分原因在於該公司正加速投入資金擴張美國業務，以避免川普政府可能對半導體徵高關稅

該報導稱，儘管台積電董事長魏哲家六月表示，原定今年稍早就要動工的台積電熊本二廠將稍微延後，原因是當地交通過於壅塞。但知情人士指稱，這座工廠動工進度可能進一步延宕，且開工時機可能無法準確預測。

台積電四日表示，不評論市場傳聞。在美投資計畫不會影響其他地區既有投資計畫；全球製造版圖擴張策略是基於客戶需求、商機、營運效率、政府支持程度，以及經濟成本考量。

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