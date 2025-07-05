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美歐官員「認真幹活」 馬克宏盼盡快敲定協議

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

法國總統馬克宏三日說，想要美國歐盟貿易協議盡快達成，且關稅愈低愈好，這才是正確、適當的貿易協議，必須公平又穩固。

美國財長貝森特則對美媒ＣＮＢＣ說，四日上午會和歐盟對口官員會面，美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾本周末也會與歐洲官員「認真幹活」，「所以我們會看看能和歐盟做些什麼」。

馬克宏三日還說，「我們需要的不是美歐間的關稅，而是一個能貨暢其流的開放市場」。他當天訪視法國南部的洛克福羊奶藍黴乳酪發源地，外界預料這種特色乳酪一旦被大幅加徵輸美關稅，將受影響。

馬克宏直言，希望美歐協議納入「零對零關稅」，但更務實的是獲得現今對美國人而言最低的關稅，即「百分之十對百分之十關稅」。

馬克宏也希望，華府鼓勵歐盟採取的「國防作為」（即北約ＮＡＴＯ成員國將國防開支增至國內生產毛額ＧＤＰ的百分之五）和購買美國的液化天然氣（ＬＮＧ）來降低對俄羅斯ＬＮＧ依賴的計畫，將在美歐關稅談判時對歐盟有利。

歐盟執委會主席范德賴恩三日稍早也說，歐盟準備好與美國達成協議；德國總理梅爾茨則希望，歐盟與美國達成一個既快速又簡單的協議。

正在華府的歐盟主管貿易事務執行委員塞夫柯維奇當天預定和美國的對口官員會面。

川普四月九日突宣布暫緩九十天開徵對等關稅，本月八日是此一寬限期最後一天。法新社三日報導稱，若美歐在前述期限前未達成協議，預料歐盟輸美商品被徵的關稅將增加一倍至百分之廿、甚或更高。川普還曾揚言要徵百分之五十。

川普 歐盟 美國 貿易協議 關稅 馬克宏

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