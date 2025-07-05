緊張緩和？美飛機引擎零組件 恢復對陸出口

美國總統川普表示將向不同國家發出通知，告知他們將被徵收的新關稅。大陸外交部發言人毛寧昨天回應，希望美方能夠與中方相向而行，以實際行動維護和落實兩國元首通話的重要共識，共同推動中美經貿關係健康穩定可持續發展。多家媒體報導，美國通知恢復向大陸出口飛機引擎零組件。

彭博資訊三日引述知情人士報導，美國川普政府正聯繫商界高層，評估他們是否有意在今年隨行訪問中國大陸，目前尚不清楚共有多少位公司領袖接獲邀請，或是否已有任何人確認參加。

知情人士指出，商務部長盧特尼克正為可能的北京之行規畫隨行團隊，陣容將類似五月出訪中東的規模。屆時，川普、中國大陸國家主席習近平、以及隨行的美國企業高層，可能將共同宣布投資與採購協議。

據陸媒和路透報導，美國政府於當地時間三日，向通用電氣（GE）航空航天集團等美國相關飛機零組件企業發出通知，可恢復向中國供應飛機發動機（飛機引擎）等關鍵零組件，這被視為中美貿易緊張局勢緩和的另一個跡象。此前，美國商務部於六月暫停部分美國公司向中國大陸出售產品和技術的許可證，而這些產品和技術被用於製造大陸國產的C919飛機。外界解讀，這是中美貿易緊張局勢緩和的另一個跡象。

昨天大陸商務部發言人就美國恢復飛機發動機、EDA軟件（跟半導體有關的電子設計自動化）、乙烷等產品對華出口等回應表示，中美倫敦經貿會談後，雙方於近期確認落實兩國元首六月五日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的具體細節。

大陸商務部新聞發言人說，目前，雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。中方正依法規審批符合條件的管制物項出口許可申請；發言人還表示，美方也採取相應行動，取消對華採取的一系列限制性措施，有關情況已向中方作了通報。

發言人說，倫敦框架來之不易，希望美方以實際行動維護和落實好兩國元首通話重要共識，共同推動中美經貿關係行穩致遠。