聽新聞
0:00 / 0:00

關稅、台幣升值雙重打擊 學者：很多企業撐不住

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

美國@@@對等關稅@@@期限進入倒數，國內經濟學者大都預測台灣最可能稅率約在百分之十至十五，但對台灣更重要的是半導體稅率。學者雖說，如果台灣能談到百分之十五，已經非常強了，但目前台灣廠商同時面對台幣升值壓力，「兩個因素加起來，恐怕很多企業會撐不下去」。

中研院經濟研究所合聘研究員、成大經濟系教授林常青表示，原先預估台灣對等關稅稅率落在百分之十五至廿，但從越南談判結果，外界認為關稅風險可控，如果台灣與美國談得不錯，有可能落在百分之十至十五，但重點仍在二三二條款的半導體關稅，因台灣產業與美國高度互補，可以正面樂觀看待。

中央大學經濟系教授吳大任從英國及越南談判結果判斷，台灣合理稅率約介於百分之十至廿之間的百分之十五左右，因為英國是百分之十，但英國對美貿易是順差，所以台灣不可能跟英國相同；越南對美逆差比台灣多，但談到百分之廿，台灣應該不會比越南高，台灣約是百分之十五中間值最有可能。

他說，台灣如果可以談到百分之十五，已經非常強，因為越南人口多，市場比台灣大很多，美國若能打開越南市場，對美吸引力非常大；反觀台灣即使開放也有限，若能談到百分之十五比越南低，算是很強了。

吳大任也認同半導體課稅比較令人擔心，「這部分稅率可能會很可怕」，因為半導體是台灣出口主力，美國一定會獨立課稅。美國也會評估，如果半導體稅率太低，廠商如台積電就不必去美投資了。

不過即使是百分之十五，吳大任說，對產業仍有很大衝擊，原因一來很多產業不像半導體業毛利高，其次最近廠商同時面對匯率升值壓力，很多人拿以前台幣也曾升到廿七元為例，但兩者不可同日而語，目前是非常時期，如果只有一個問題還好，但企業現在要同時面對提高關稅及匯率，兩個因素加在一起，很多企業恐怕會撐不下去。

至於日本與韓國，吳大任表示，由於台灣當初關稅是百分之卅二，日本只有百分之廿四，他原本預期日本籌碼比台灣多，稅率應會比較低，但目前以越南狀況來看，日本、韓國稅率應該與台灣差不多，「也許美國會把亞洲主要出口國日、韓、台灣歸到同一組，大約都是百分之十五」。

半導體 台幣 台積電 對等關稅 川普 越南 關稅

延伸閱讀

勞動部今召開最低工資諮詢會 委員憂美國關稅衝擊

為躲川普關稅？台積電傳將美國優先 日本熊本二廠動工恐再延宕

宏佳騰：今年營運看佳 越南廠扮全球供應鏈採購要角

美將向不同國家通知關稅 陸外交部：望相向而行

相關新聞

逾800億出口遭川普汽車關稅衝擊 「這國家」準備展開報復

新德里當局已向世界貿易組織（WTO）提議對美國課徵報復性關稅，宣稱華府對汽車與部分汽車零件課徵的25%關稅，將影響印度2...

美韓高層級磋商 聚焦網路平台立法

南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九四日為了出席美韓高層級磋商啟程赴美。他在仁川機場對媒體說，比起趕上川普政府對等關稅...

貝森特：日本國內政治 影響談判進度

美國財長貝森特三日在美媒ＣＮＢＣ說，對美日談判的進度，儘管已舉行多輪雙邊談判仍未達成協議。他暗示，日本的國內政治可能使談...

美歐官員「認真幹活」 馬克宏盼盡快敲定協議

法國總統馬克宏三日說，想要美國與歐盟的貿易協議盡快達成，且關稅愈低愈好，這才是正確、適當的貿易協議，必須公平又穩固。

關稅、台幣升值雙重打擊 學者：很多企業撐不住

美國對等關稅期限進入倒數，國內經濟學者大都預測台灣最可能稅率約在百分之十至十五，但對台灣更重要的是半導體稅率。學者雖說，...

緊張緩和？美飛機引擎零組件 恢復對陸出口

美國總統川普表示將向不同國家發出通知，告知他們將被徵收的新關稅。大陸外交部發言人毛寧昨天回應，希望美方能夠與中方相向而行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。