逾800億出口遭川普汽車關稅衝擊 「這國家」準備展開報復

新德里當局已向世界貿易組織（WTO）提議對美國課徵報復性關稅，宣稱華府對汽車與部分汽車零件課徵的25%關稅，將影響印度28.9億美元出口（新台幣836億元）。

根據官方通知，印度估計美國課徵的關稅將達到7.25億美元，新德里當局對來自美國產品課徵的關稅金額將達到這個數字，但未透露關稅稅率或關稅會影響哪些商品。這項聲明說：「提議的暫停讓步或其他義務，將以來自美國特定產品關稅上升的形式呈現。」

美國總統川普已揚言對美國進口的所有印度商品課徵26%關稅，印度正試圖在川普訂下的7月9日期限前，與華府達成貿易協議。不過，印度商工部部長戈雅（Piyush Goyal）4日被問到印度是否會在7月9日前達成協議時表示，印度協商貿易協議以國家利益優先，不受最後期限限制。