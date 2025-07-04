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為躲川普關稅？台積電傳將美國優先 日本熊本二廠動工恐再延宕

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
台積電傳將進一步延後熊本二廠動工，優先投資美國，以防川普課徵半導體關稅。美聯社
台積電傳將進一步延後熊本二廠動工，優先投資美國，以防川普課徵半導體關稅。美聯社

美國媒體引述知情人士報導，台積電正在延後建設其日本熊本二廠，部分原因是因為該公司正加速投入資金在擴張美國業務，以防川普政府可能對半導體課徵關稅

該媒體報導，雖然台積電董事長魏哲家6月曾表示，原訂今年稍早就要動工的台積電熊本二廠將會稍微延後，原因是當地交通過於壅塞，但知情人士表示，這座工廠的動工進度有可能會進一步延宕，而且開工時機有可能無法再準確預測。

這項時程變動將是川普對貿易的激進立場迫使美國盟友自掏腰包將部分投資移往美國的最新案例。許多大型科技公司都已承諾要在美國擴大生產人工智慧（AI）伺服器，這些伺服器目前都是在台灣和墨西哥等地製造。

魏哲家今年3月出訪白宮，並在川普身旁宣布計劃未來幾年加碼投資美國至少1,000億美元，台積電先前已宣布要投資美國650億美元。

川普已呼籲半導體必須要在美國製造，美國政府也已對此展開調查，可能導致未來頒布半導體關稅。

半導體 台積電 川普 日本 熊本 美國 關稅 魏哲家

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